Quirinale, c'è l'intesa nella maggioranza: si vota per Mattarella-bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre in Aula è in corso la settima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, la maggioranza ha raggiunto l'intesa sul Mattarella bis. Dura la reazione di Giorgia Meloni: "Non ci voglio credere". "L' intesa su Mattarella è una grandissima gioia", ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione. Ruolo di mediatore del premier Draghi, che ha sentito il Capo dello Stato e i leader politici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

