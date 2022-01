Quirinale 2022 e Mattarella bis | silenzio Colle dopo parole Draghi

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La prima richiesta in qualche modo formale al Presidente della Repubblica, Sergio, è arrivata dal presidente del Consiglio, Mario: resti per “il bene e la stabilità del Paese”, gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia aldi giuramento del nuovo giudice costituzionale, Filippo Patroni Griffi. Nessun commento dal, dove prosegue la strategia del. Certo, arriverà il momento in cui l’attuale Capo dello Stato dovrà far conoscere la sua risposta: ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per il bene dell’Italia. Per ora alnon sarebbe giunta nessuna richiesta di udienza da parte dei leader dei partiti come accadde la mattina del ...

ROMA - 'Ritornerai, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te. E scoprirai che nulla è cambiato'. La celebre canzone di Bruni Lauzi , ' Ritornerai' , sembra la colonna sonora ...Enrico Letta sta per registrare un imbattibile record. Per due volte si è ritrovato a gestire il voto per il, in condizioni diverse, e per due volte ha propiziato la nomina del presidente della Repubblica uscente. In soli nove anni. Nel 2013 raccolse esanime il Pd dopo le dimissioni del segretario ...Fonti affidabili assicurano che anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, abbia benedetto la decisione: “il bene e la stabilità del paese vuole che Sergio Mattarella resti al Quirinale”. Pare ...Il senatore, tra i papabili per il Colle: "Non possiamo continuare in eterno". Arrivato alla Camera il senatore Pierferdinando Casini: nella corsa al Colle è uno dei papabili. Il suo nome è ben visto ...