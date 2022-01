Non si vede canale 47 Super! sul digitale terrestre, cosa fare (Di sabato 29 gennaio 2022) Come comportarsi se non si vede il canale 47 Super! sul digitale terrestre? La problematica sta interessando, in questo mese di gennaio, non pochi piccoli e grandi telespettatori che guardano le loro serie preferite animate e non. L’anomalia è di certo risolvibile e prenderà solo pochissimo tempo. Intanto va spiegato il perché non si vede canale 47 Super! da circa metà gennaio. La rete è del gruppo ViacomCbs che, proprio in questo mese, ha chiuso due canali molto seguiti come Paramount Channel e Spike (con il passaggio di gran parte dei rispettivi contenuti a Mediaset e l’attivazione di una nuova emittente Ventisette). Se pur non meglio specificato, è plausibile che il grosso cambiamento abbia impattato anche su Super! le cui ... Leggi su optimagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Come comportarsi se non siil47sul? La problematica sta interessando, in questo mese di gennaio, non pochi piccoli e grandi telespettatori che guardano le loro serie preferite animate e non. L’anomalia è di certo risolvibile e prenderà solo pochissimo tempo. Intanto va spiegato il perché non si47da circa metà gennaio. La rete è del gruppo ViacomCbs che, proprio in questo mese, ha chiuso due canali molto seguiti come Paramount Channel e Spike (con il passaggio di gran parte dei rispettivi contenuti a Mediaset e l’attivazione di una nuova emittente Ventisette). Se pur non meglio specificato, è plausibile che il grosso cambiamento abbia impattato anche sule cui ...

Advertising

BentivogliMarco : La cosa piu meschina? utilizzare la morte del ragazzo a Udine per attaccare l' #alternanzascuolalavoro. E negli… - GiuseppeConteIT : Oggi come un anno fa l’Italia è una nave in difficoltà. Solo il Movimento 5 Stelle vede il picco dei contagi, le fi… - Gazzetta_it : Milan, Ibra 'vede' il derby: l'infiammazione non è grave, filtra ottimismo - RevolutionCher : @rhoda21842830 Sarò strana io, ma io non leggo contraddizioni al momento né a parole né a fatti. ???? B ha quel modo… - MrSpazzaneve : @valsinthesky Insomma, vorrebbe essere un breath of the wild ma pur non essendo un open world totale (è a macrozone… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vede Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis: "Ecco chi vincerà la sesta edizione del reality" Poi naturalmente come in tutti i reality vince sempre quello che meno si vede quindi? non lo so, bisogna capire" . Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Siamo tutti sulla stessa 'zattera': Alex Bellini racconta l'inquinamento navigando i fiumi del mondo Nel suo viaggio non è quasi mai da solo. Con lui si uniscono spesso altri professionisti più o meno ... 10 Rivers 1 Ocean , questo il nome del progetto che vede Bellini protagonista, consiste in un ...

==Minniti, l'Italia non vede le crisi internazionali - Europa ANSA Nuova Europa Pechino, la portabandiera Moioli: "un onore che non mi distrae" In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la portabandiera azzurra per le Olimpiadi invernali Michela Moioli ha esordito sottolineando un aspetto importante: “Essere stata nominata portab ...

Poi naturalmente come in tutti i reality vince sempre quello che meno siquindi?lo so, bisogna capire" . Scopri le ultime news sul Grande Fratello .Nel suo viaggioè quasi mai da solo. Con lui si uniscono spesso altri professionisti più o meno ... 10 Rivers 1 Ocean , questo il nome del progetto cheBellini protagonista, consiste in un ...In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la portabandiera azzurra per le Olimpiadi invernali Michela Moioli ha esordito sottolineando un aspetto importante: “Essere stata nominata portab ...