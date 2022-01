Migranti, sbarcati 57 egiziani a Lampedusa. La nave Aita Mari chiede porto sicuro per 176 persone: a bordo anche 42 minori (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovo arrivo di Migranti a Lampedusa, dove nelle scorse ore sono sbarcati 57 egiziani. Il barcone con il quale si stavano indirizzando verso le coste siciliane è stato bloccato a circa 5 miglia dalla più grande delle isole Pelagie da una motovedetta della Guardia di finanza. Il gruppo, come molti altri precedenti, è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola. Nel frattempo, non lontano dalle coste dell’isola si trova la Aita Mari, la nave della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario. A bordo ci sono 176 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro 18 donne e 42 minori. La ong chiede porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi. Nelle prossime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Nuovo arrivo di, dove nelle scorse ore sono57. Il barcone con il quale si stavano indirizzando verso le coste siciliane è stato bloccato a circa 5 miglia dalla più grande delle isole Pelagie da una motovedetta della Guardia di finanza. Il gruppo, come molti altri precedenti, è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola. Nel frattempo, non lontano dalle coste dell’isola si trova la, ladella ong spagnola Salvamentotimo Humanitario. Aci sono 176soccorsi nel Mediterraneo, tra loro 18 donne e 42. La ongper lo sbarco dei naufraghi. Nelle prossime ...

