LIVE Virtus Bologna-Cremona 0-0, Serie A basket 2022 in DIRETTA: inizia il match della Segafredo Arena! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Sampson che manda Cournooh in lunetta. 2-2 Palleggio, arresto e tiro di Tinkle. 2-0 Weems con il tiro dalla media manda a referto i primi due punti della partita. SI PARTE! PALLA A DUE! 19.58 I QUINTETTI, Virtus Bologna: Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems, Cordinier; Cremona: Dime, Pecchia, Spagnolo, Tinkle, Cournooh. 19.55 E’ notizia dell’ultim’ora che la Vanoli Cremona dovrà fare a meno di Jalen Harris: Jalen Harris indisponibile per la sfida con la Virtus Bologna a causa di una forte contusione alla mano destra con importante ematoma al palmo, riportata nel corso del match con la Reyer Venezia #VanoliFamily pic.twitter.com/cE66AIUViA — Vanoli ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Sampson che manda Cournooh in lunetta. 2-2 Palleggio, arresto e tiro di Tinkle. 2-0 Weems con il tiro dalla media manda a referto i primi due puntipartita. SI PARTE! PALLA A DUE! 19.58 I QUINTETTI,: Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems, Cordinier;: Dime, Pecchia, Spagnolo, Tinkle, Cournooh. 19.55 E’ notizia dell’ultim’ora che la Vanolidovrà fare a meno di Jalen Harris: Jalen Harris indisponibile per la sfida con laa causa di una forte contusione alla mano destra con importante ematoma al palmo, riportata nel corso delcon la Reyer Venezia #VanoliFamily pic.twitter.com/cE66AIUViA — Vanoli ...

