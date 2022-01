Letta: rimpasto? E' nelle prerogative di Draghi, per Pd bene così (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a "lasciar perdere", ma tocca a Mario Draghi valutare. Lo ha detto il segretario Enrico Letta in conferenza stampa. "Per quanto ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Pd non chiede undi governo, anzi l'esperienza spinge a "lasciar perdere", ma tocca a Mariovalutare. Lo ha detto il segretario Enricoin conferenza stampa. "Per quanto ci ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'rimpasto? Per Pd governo va bene così'... - madmakko : RT @FrMaselli: Dice Letta che “il governo va bene cosi, poi se il presidente del Consiglio vuole cambiare qualcosa è nelle sue prerogative”… - FrMaselli : Dice Letta che “il governo va bene cosi, poi se il presidente del Consiglio vuole cambiare qualcosa è nelle sue pre… - ilprincipesogni : @GiorgiaMeloni certo non vuole elezioni solo un rimpasto nel governo sembra audace letta che sa di perdere ma lo h… - sorgnano1 : L'ndiziato è Draghi.Sfuma per lui il Colle ed allora prova a metterci una dei suoi:non è lui che nominò la Belloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta rimpasto Letta: rimpasto? E' nelle prerogative di Draghi, per Pd bene così Il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a "lasciar perdere", ma tocca a Mario Draghi valutare. Lo ha detto il segretario Enrico Letta in conferenza stampa. "Per quanto ci riguarda va bene così, ...

"Io via? Un'ipotesi ..." E il segretario dei dem Enrico Letta, davanti all'ipotesi di un rimpasto, precisa: " Per noi il governo va bene così ". A pesare sulla scelta sarebbero state anche le accuse rivolte da più parti di ...

Letta: rimpasto? E' nelle prerogative di Draghi, per Pd bene così Tiscali.it Letta: rimpasto? E' nelle prerogative di Draghi, per Pd bene così Roma, 29 gen. (askanews) - Il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a 'lasciar perdere', ma tocca a Mario Draghi ...

Quirinale: Letta, 'rimpasto? Per Pd governo va bene così' Roma, 29 gen. Il rimpasto? "Per quanto ci riguarda il governo va bene così. E' nelle prerogative del presidente del Consiglio immaginare qualsiasi forma di camb ...

Il Pd non chiede undi governo, anzi l'esperienza spinge a "lasciar perdere", ma tocca a Mario Draghi valutare. Lo ha detto il segretario Enricoin conferenza stampa. "Per quanto ci riguarda va bene così, ...E il segretario dei dem Enrico, davanti all'ipotesi di un, precisa: " Per noi il governo va bene così ". A pesare sulla scelta sarebbero state anche le accuse rivolte da più parti di ...Roma, 29 gen. (askanews) - Il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a 'lasciar perdere', ma tocca a Mario Draghi ...Roma, 29 gen. Il rimpasto? "Per quanto ci riguarda il governo va bene così. E' nelle prerogative del presidente del Consiglio immaginare qualsiasi forma di camb ...