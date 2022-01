Lazio, Muriqi è già in volo verso Maiorca (FOTO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Si è ormai conclusa l’avventura di Vedat Muriqi alla Lazio. Dopo qualche giorno di trattative, l’attaccante kosovaro lascia la Capitale e volerà in Spagna, al Maiorca. L’ex centravanti del Fenerbahce è già in volo con la famiglia alla volta della città iberica. A testimoniarlo, sono gli scatti postati dalla moglie Edibe nelle stories del proprio profilo Instagram. Di seguito, una delle FOTO in questione. Vedat Muriqi in volo verso Maiorca – FOTO: Instagram Edibe Muriqi SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Si è ormai conclusa l’avventura di Vedatalla. Dopo qualche giorno di trattative, l’attaccante kosovaro lascia la Capitale e volerà in Spagna, al. L’ex centravanti del Fenerbahce è già incon la famiglia alla volta della città iberica. A testimoniarlo, sono gli scatti postati dalla moglie Edibe nelle stories del proprio profilo Instagram. Di seguito, una dellein questione. Vedatin: Instagram EdibeSportFace.

AlfredoPedulla : #Lazio, #Sarri aspetta #Casale e #Miranchuk al fotofinish. Con tutti i rischi delle ultime 48 ore abbondanti. E… - DiMarzio : Prosegue la trattativa #Lazio-#Maiorca per #Muriqi: si può chiudere. Cifre e dettagli: - FrisbeeGoat : La Lazio riesce a mandare via Muriqi, noi Maniel Daldini no. Grazie @elio - sportface2016 : #Lazio, #Muriqi è già in volo verso #Mallorca (FOTO) - GMaledetti : Questo è il vero capolavoro di #Tare e #Lotito ovvero riuscire a farsi dare un milione di euro per #Muriqi ed accol… -