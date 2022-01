Layering | 5 trucchi di tendenza per stratificare i look

Leggi su amica

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il consiglio moda migliore che si possa dare durante i mesi invernali? Puntare su outfit a strati. Ovvero giocare a sovrapporre tra loro diversi capi dell’armadio in modo da ottenere ogni volta undiverso. Con il più il vantaggio di proteggersi dal freddo con stile. In questo periodo infatti, le temperature possono essere davvero rigide e il desiderio di immergersi in un caldo cocoon prende il sopravvento su quello di mettersi in tiro. La soluzione arriva proprio dal: l’arte di vestirsi a cipolla, come si diceva un tempo. Ma facendolo nel modo giusto. Anche se sembra una contraddizione, indossare un capo sopra l’altro non per forza ingoffa la figura. Il trucco sta nel seguire le regole delle ultime tendenze. Che spiazzano proponendo abbinamenti inaspettati ma di sicuro effetto. Eco quindi cinque idee di outfit a strati da copiare subito ...