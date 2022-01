I cinesi che temono di perdere il pene: la terribile sindrome di Koro (Di sabato 29 gennaio 2022) In Cina e, più in generale, nel Sud-Est asiatico è diffusa una strana e angosciante paura. Si chiama sindrome di Koro, e può essere definita come l’ansia (culturalmente indotta) irrazionale che i propri genitali si stiano restringendo o ritirando nell’addome, fino a scomparire. La sindrome di Koro: che cos’è? (Pixabay) – curiosauro.itLa paura che il pene si ritiri o sparisca L’argomento, che di primo acchitto potrebbe suscitare una certa ilarità, è serio e preoccupante. La sindrome di Koro, infatti, può manifestarsi sotto forma di attacco isterico epidemico. Siamo dunque nel territorio dell’isteria di massa. La paura cresce, si diffonde e, infine, provoca delle vere e proprie reazioni di panico collettivo. Come già accennato, la sindrome è ... Leggi su curiosauro (Di sabato 29 gennaio 2022) In Cina e, più in generale, nel Sud-Est asiatico è diffusa una strana e angosciante paura. Si chiamadi, e può essere definita come l’ansia (culturalmente indotta) irrazionale che i propri genitali si stiano restringendo o ritirando nell’addome, fino a scomparire. Ladi: che cos’è? (Pixabay) – curiosauro.itLa paura che ilsi ritiri o sparisca L’argomento, che di primo acchitto potrebbe suscitare una certa ilarità, è serio e preoccupante. Ladi, infatti, può manifestarsi sotto forma di attacco isterico epidemico. Siamo dunque nel territorio dell’isteria di massa. La paura cresce, si diffonde e, infine, provoca delle vere e proprie reazioni di panico collettivo. Come già accennato, laè ...

