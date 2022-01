Green pass dal tabaccaio, il governo fa dietrofront sui controlli (Di sabato 29 gennaio 2022) A seguito della dura presa di posizione di tabaccai, che da sempre svolgono il ruolo di esattori dello Stato tassatore, sul controllo del Green pass ai clienti, il governo compie una clamorosa retromarcia. E dal momento che oramai in questo squinternato Paese le norme si fanno attraverso le cosiddette Faq, lo stesso governo si è apprestato a pubblicarne una che stravolge completamente la norma in oggetto, coinvolgendo anche il resto delle attività di vendita al dettaglio. In particolare, in questa sorta di proclama digitale si stabilisce che “i titolari delle attività commerciali che non vendono beni di prima necessità, e quindi non solo i tabaccai, non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) A seguito della dura presa di posizione di tabaccai, che da sempre svolgono il ruolo di esattori dello Stato tassatore, sul controllo delai clienti, ilcompie una clamorosa retromarcia. E dal momento che oramai in questo squinternato Paese le norme si fanno attraverso le cosiddette Faq, lo stessosi è apprestato a pubblicarne una che stravolge completamente la norma in oggetto, coinvolgendo anche il resto delle attività di vendita al dettaglio. In particolare, in questa sorta di proclama digitale si stabilisce che “i titolari delle attività commerciali che non vendono beni di prima necessità, e quindi non solo i tabaccai, non devono effettuare necessariamente isul possesso delbase all’ingresso, ma possono svolgerli a ...

VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - La7tv : #piazzapulita Il Prof. Gibilisco contro il Green pass: 'Io vaccinato? Se invitate Rocco Siffredi o Valentina Nappi… - gielisTs : RT @AntonelloAng: Come la pensa la Belloni sul green pass ? E sull' obbligo vaccinale ? E sul vincolo esterno ? Sarebbe interessante saperl… - infoitsalute : 'Green pass sospeso per uso sospetto', la nuova truffa online che svuota il conto -