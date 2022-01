Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale, è grave: ha avuto un infarto (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuliano Ferrara dopo un improvviso malore si trova ricoverato in ospedale, le condizioni di salute del giornalista sono gravi, ha avuto un infarto Il noto e stimato giornalista Giuliano Ferrara nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 29 gennaio 2022)dopo un improvviso malore si trovain, le condizioni di salute del giornalista sono gravi, haunIl noto e stimato giornalistanella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - L_Argomento : #GiulianoFerrara operato d'urgenza, i medici: 'le sue condizioni sono gravi' #Draghi @ilfoglio_it #giornalisti - aristogitone1 : RT @pazzoperrep: Forza Giuliano. (pag. 4) #Ferrara -