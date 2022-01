Giulia Pratelli | la musica in viaggio

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Nel mio stomaco” diè un universo in espansione, che passeggia prendendosi il tempo che serve prima di esplodere. “Nel mio stomaco” è il titolo del tuo ultimo album. Quali sono queste cose che hai nello stomaco e che con questo disco butti fuori? “Nello stomaco c’è la parte emotiva, quella vera, che a volte parla e che ci rivela come stiamo. Il centro fisico delle emozioni non è tanto il cuore, quanto la pancia. Io ho provato a guardare in questo mio stomaco e a tirare fuori un po’ di cose che c’erano. E c’erano tante cose. C’erano bisogni personali, voglia di cambiamento e di evoluzione. C’erano e sono uscite da questo stomaco canzoni d’amore, ma anche canzoni che guardano alla società, e quindi all’esterno. Ci sono brani che raccontano la condizione femminile e la difficoltà di poter essere se stessi, di poter tornare a casa la ...

uscito ieri, sulle principali piattaforme digitali, in attesa del disco fisico, il terzo album di, 32enne cantautrice forcolese che torna sulla scena musicale con " Nel mio stomaco ", prodotto da Zibbia. Undici tracce tutte da ascoltare, da "Qualcuno che ti vuole bene", scritta ...Su tutte le piattaforme di streaming è uscito "Nel mio stomaco" il terzo album della cantautrice toscana. Il disco vede rinnovarsi la collaborazione artistica con Zibba, che aveva già seguito la produzione del precedente "Tutto bene". Contiene 11 tracce, tra cui il singolo "Qualcuno che ...Il marchio Perennare Skincare, creato dal dottor Nicola Standoli, che e` a capo della Divisione di Chirurgia Plastica della Clinica romana Valle Giulia, fa il suo debutto in Italia. “Il progetto – com ..."Nel mio stomaco", un viaggio in undici tappe in cui Giulia Pratelli mostra rinnovata attenzione al tema della violenza di genere ...