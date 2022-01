Gianluca Costantino punta Jessica e dà un consiglio a Basciano sulla storia con Sophie

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 gennaio 2022)appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ha palesato il suo interesse per Soleil Sorge. Peccato che, dopo la diretta, pare non abbia smesso di guardareSelassiè nemmeno per un minuto: ha già cambiato idea?e dà unE seavrebbe cambiato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.