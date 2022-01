Formula E | gara-2 E-Prix Diriyah | Edoardo Mortara vince con Venturi | sconfitto De Vries

(Di sabato 29 gennaio 2022)ha vinto la-2 dell’E-di. Lo svizzero difesteggia la vittoria in regime di Safety Car davanti all’olandese Robin Frinjs ed al teammate Lucas Di Grassi.l’olandese Nick De(Mercedes), padrone a lungo della competizione. Difficoltà nei primi passaggi da parte del portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah). Il campione del mondo 2020 ha ceduto parecchie posizioni scivolando in classifica. Frinjs è stato il primo ad attivare l’Attack Mode per riportarsi sue Deche nel giro successivo hanno copiato la mossa del pilota dell’Envision Racing, il quale lo scorso anno ha vinto la 24h di Le Mans in LMP2 con il Team WRT. A 30 minuti dalla ...

Advertising

andrea95l : RT @thelastcornerit: ePrix Diriyah 2 | Mortara vince una gara spettacolare! - - thelastcornerit : ePrix Diriyah 2 | Mortara vince una gara spettacolare! - - motorboxcom : #FormulaE @edomortara trionfa al #DiriyahEPrix per il team @VenturiFE! Sul podio anche @RFrijns e @LucasdiGrassi! D… - FormulaRaceIT : Formula E | ePrix Diriyah, gara 2: Mortara vince alle spalle della SC, Frijns e di Grassi sul podio - sportface2016 : #FormulaE, i risultati e l'ordine di arrivo di gara-2 del #DiriyahEPrix: vince #Mortara dietro alla safety car, cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula gara

... vince Nato, De Vries campione del mondo! DIRETTA E - PRIX ARABIA SAUDITA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LADIE La diretta tv dellaE per il secondo ePrix Arabia Saudita ...Il giocatore arriva con ladel prestito fino a giugno, con obbligo di riscatto in caso di promozione del club in serie B. Maiello è stato convocato (avrà la maglia numero 17) per ladi ...Formula E, i risultati e l'ordine di arrivo della gara-2 delle E-Prix Diriyah 2022: vince Mortara dietro alla safety car, crollo De Vries, Giovinazzi ultimo ...Finisce in Safety Car il secondo E-Prix di Diriyah, ma è meritato il successo di Mortara su Venturi! Chiudono sul podio Frijns e Di Grassi.