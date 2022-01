Coppa d’Africa 2022, il Camerun supera 0-2 il Gambia e accede in semifinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Camerun è la prima semifinalista della Coppa d’Africa 2022: vittoria meritata ai danni del Gambia per 2 reti a 0, firmate entrambe da Karl Toko Ekambi a inizio della seconda frazione. La squadra padrone di casa fa un altro, importante passo verso un successo che sarebbe storico per i Leoni Indomabili; mancano ancora due partite, ma il momento di forma che sta vivendo la squadra di Toni Conceiçao è a dir poco invidiabile. Partita tenuta sempre sotto controllo da parte del Camerun, senza mai di fatto rischiare nulla: il Gambia non ha creato, di fatto, nessun pericolo alla retroguardia avversaria, come confermato anche dalle statistiche (2 tiri totali, di cui solo 1 in porta). Dove vedere in tv Egitto-Marocco, Coppa d’Africa ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilè la prima semifinalista della: vittoria meritata ai danni delper 2 reti a 0, firmate entrambe da Karl Toko Ekambi a inizio della seconda frazione. La squadra padrone di casa fa un altro, importante passo verso un successo che sarebbe storico per i Leoni Indomabili; mancano ancora due partite, ma il momento di forma che sta vivendo la squadra di Toni Conceiçao è a dir poco invidiabile. Partita tenuta sempre sotto controllo da parte del, senza mai di fatto rischiare nulla: ilnon ha creato, di fatto, nessun pericolo alla retroguardia avversaria, come confermato anche dalle statistiche (2 tiri totali, di cui solo 1 in porta). Dove vedere in tv Egitto-Marocco,...

