Calciomercato Juve, due club esteri su Kaio Jorge: la situazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Juve: non solo Salernitana e Cagliari, su Kaio Jorge ci sarebbero anche due club esteri Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Kaio Jorge è ormai destinato a lasciare la Juventus dopo la notizia della permanenza quasi sicura di Alvaro Morata. Il brasiliano è pronto a cambiare aria in prestito, iniziando una nuova avventura magari all'estero, dove lo seguono con attenzione Wolfsburg e Granada. In Italia non convince abbastanza la pista Cagliari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

