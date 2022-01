Bruno Fernandes: «Non mi importa di cosa dice la gente. Lo United può vincere la Champions» (Di sabato 29 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista Bruno Fernandes ha parlato così al Mirror degli obiettivi stagionali del Manchester United. Le sue parole: «Non mi interessa di cosa le persone pensino riguardo le nostre possibile di vincere la Champions o la FA Cup. Io penso che possiamo vincerle». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampistaha parlato così al Mirror degli obiettivi stagionali del Manchester. Le sue parole: «Non mi interessa dile persone pensino riguardo le nostre possibile dilao la FA Cup. Io penso che possiamo vincerle». L'articolo proviene da Calcio News 24.

