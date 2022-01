Atp Cordoba 2022: il montepremi e il prize money (Di sabato 29 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Cordoba 2022. L’evento andrà di scena sulla terra rossa argentina tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio. Diego Schwartzman guida il seeding, seguito dal rientrante Dominic Thiem e da Cristian Garin. L’unico azzurro in tabellone è Lorenzo Sonego, che avrà un bye al primo turno. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 443.020 euro, dei quali 41.420 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra menzionata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e punti. montepremi ATP 250 Cordoba 2022 (PREMI E PUNTI) PRIMO TURNO – € 4.516 (0 punti) SECONDO TURNO – € 8.284 (20 punti) QUARTI DI FINALE ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ile ildell’Atp 250 di. L’evento andrà di scena sulla terra rossa argentina tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio. Diego Schwartzman guida il seeding, seguito dal rientrante Dominic Thiem e da Cristian Garin. L’unico azzurro in tabellone è Lorenzo Sonego, che avrà un bye al primo turno. Iltotale dell’evento corrisponde a 443.020 euro, dei quali 41.420 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra menzionata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e punti.ATP 250(PREMI E PUNTI) PRIMO TURNO – € 4.516 (0 punti) SECONDO TURNO – € 8.284 (20 punti) QUARTI DI FINALE ...

Advertising

zazoomblog : ATP Cordoba 2022: il tabellone. Dominic Thiem ritorna in campo Lorenzo Sonego nel suo lato di semifinale - #Cordoba… - OA_Sport : ATP Cordoba 2022: torna in campo Dominic Thiem, che si trova nel lato di semifinale di Lorenzo Sonego - livetennisit : ATP 250 Cordoba: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego n.4 del seeding con bye all’esordio - sportface2016 : Il tabellone del #CordobaOpen2022: #Schwartzman guida il seeding, presenti #Thiem e #Sonego - livetennisit : ATP 250 Cordoba: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Ale Giannessi (LIVE) -