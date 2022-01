"Aspetto da troppo tempo". E... Ignazio La Russa, incursione in diretta al Tg1: clamoroso "vaffa", il gelo con la Maggioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della diretta del Tg1 sul Quirinale c'è stata una “incursione” di Ignazio La Russa che ha generato non poco imbarazzo nell'inviato Francesco Maesano e nella direttrice Monica Maggioni. Mentre i giornalisti della Rai stavano conversando con Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, il senatore di Fratelli d'Italia è entrato nell'inquadratura per lamentare di essere in attesa di parlare da un po' di tempo. “Scusa Maesano - ha dichiarato La Russa - siccome è troppo tempo che mi fanno aspettare volevo salutare, ringraziare per lo spazio all'opposizione e baci, grazie. È mezz'ora che sto aspettando”. “Buonasera - ha risposto dallo studio Monica Maggioni, dopo aver sbarrato gli occhi - fantastico, abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso delladel Tg1 sul Quirinale c'è stata una “” diLache ha generato non poco imbarazzo nell'inviato Francesco Maesano e nella direttrice Monica. Mentre i giornalisti della Rai stavano conversando con Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, il senatore di Fratelli d'Italia è entrato nell'inquadratura per lamentare di essere in attesa di parlare da un po' di. “Scusa Maesano - ha dichiarato La- siccome èche mi fanno aspettare volevo salutare, ringraziare per lo spazio all'opposizione e baci, grazie. È mezz'ora che sto aspettando”. “Buonasera - ha risposto dallo studio Monica, dopo aver sbarrato gli occhi - fantastico, abbiamo ...

