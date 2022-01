Vlahovic alla Juventus, le prime immagini dalla Continassa: tifosi bianconeri in delirio [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Entusiasmo alle stelle in casa Juventus: l’attaccante Dusan Vlahovic è arrivato alla Continassa per le visite mediche e la firma del contratto. Il club bianconero ha piazzato un colpo importantissimo, in grado di spostare gli equilibri in campionato e Champions League. La Juventus ha corrisposto alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus, al calciatore un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, Vlahovic è arrivato a Torino, l’attaccante si è presentato anche in abbigliamento bianco e nero. Entusiasmo in casa Juventus, Vlahovic è arrivato alla Continassa VIDEO L'articolo Vlahovic ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Entusiasmo alle stelle in casa: l’attaccante Dusanè arrivatoper le visite mediche e la firma del contratto. Il club bianconero ha piazzato un colpo importantissimo, in grado di spostare gli equilibri in campionato e Champions League. Laha corrispostoFiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus, al calciatore un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. L’entusiasmo deiè alle stelle,è arrivato a Torino, l’attaccante si è presentato anche in abbigliamento bianco e nero. Entusiasmo in casaè arrivatoL'articolo...

romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - pietroscogna : La perfezione non è di questo mestiere - come di altri - dove a vincere è sempre chi sbaglia di meno. In assenza di… - _IlBoris : RT @TommasoTurci: L’impressione è che non possa fallire in alcun modo. #Vlahovic alla Juve fa paura (e invidia) a tutta la Serie A. -