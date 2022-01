Ufficiale, oggi per il Colle si vota due volte. Fragorosa conferma, c'è un presidente: tam-tam a Palazzo, chi la spunterà (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ufficiale, la capigruppo del Senato e della Camera ha stabilito che oggi, venerdì 28 gennaio, si terranno due voti per il Quirinale in una sola giornata. Una decisione che aleggiava nell'aria da ieri, rimandata da più giorni. Due i presupposti: nel corso delle operazioni di voto, rallentate per l'emergenza coronavirus dalle sanificazioni, ci si è però resi conto che si procedeva più spediti del previsto. Ma non solo. Il sottotesto è che, forse, oggi avremo il presidente della Repubblica. Il punto è che boatos parlamentari riferivano che non ci sarebbe stato un secondo voto fino a quando l'accordo non fosse in dirittura d'arrivo: sarebbe stato, di fatto, tempo sprecato. Insomma, forse ci siamo davvero. La seconda votazione è stata messa in calendario per le 17, dunque l'esito lo si avrà intorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), la capigruppo del Senato e della Camera ha stabilito che, venerdì 28 gennaio, si terranno due voti per il Quirinale in una sola giornata. Una decisione che aleggiava nell'aria da ieri, rimandata da più giorni. Due i presupposti: nel corso delle operazioni di voto, rallentate per l'emergenza coronavirus dalle sanificazioni, ci si è però resi conto che si procedeva più spediti del previsto. Ma non solo. Il sottotesto è che, forse,avremo ildella Repubblica. Il punto è che boatos parlamentari riferivano che non ci sarebbe stato un secondo voto fino a quando l'accordo non fosse in dirittura d'arrivo: sarebbe stato, di fatto, tempo sprecato. Insomma, forse ci siamo davvero. La secondazione è stata messa in calendario per le 17, dunque l'esito lo si avrà intorno ...

