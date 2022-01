Traffico Roma del 28-01-2022 ore 08:00 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto trafficato il raccordo tra Roma sud e Appia con rallentamenti in carreggiata interna code sono segnalate sul percorso Urbano della 23 raccordo via Fiorentini verso la tangenziale Traffico poi in direzione del centro in aumento su Flaminia e Salaria i rallentamenti sono segnalati anche sull’Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica ritardi Infine per il servizio della Roma Lido per un inconveniente tecnico dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto per il momento A più tardi per altri aggiorna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto trafficato il raccordo trasud e Appia con rallentamenti in carreggiata interna code sono segnalate sul percorso Urbano della 23 raccordo via Fiorentini verso la tangenzialepoi in direzione del centro in aumento su Flaminia e Salaria i rallentamenti sono segnalati anche sull’Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica ritardi Infine per il servizio dellaLido per un inconveniente tecnico dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it è tutto per il momento A più tardi per altri aggiorna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

