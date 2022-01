The Voice Senior, la 3 stagione non si farà? La Rai sentenzia (Di venerdì 28 gennaio 2022) The Voice Senior ha concluso brillantemente la sua seconda stagione. Non è passata nemmeno una settimana dalla sua conclusione che già si parla di un’eventuale terza edizione. Si farà? La Rai sembra che abbia già deciso. La seconda edizione di The Voice Senior è terminata lo scorso 21 gennaio. Il talent show per voci over 60 condotto brillantemente da Antonella Clerici su Rai1, ha visto la plebiscitaria vittoria di Annibale Giannarelli, concorrente appartenente al team di Gigi D’Alessio. The Voice Senior-AltranotiziaHa interpretato Lo chiamavano Trinità, brano di Franco Micalizzi, grazie al quale aveva conquistato il grande pubblico già negli anni ’70. E a pochi giorni dalla sua conclusione già si parla di una possibile terza ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Theha concluso brillantemente la sua seconda. Non è passata nemmeno una settimana dalla sua conclusione che già si parla di un’eventuale terza edizione. Si? La Rai sembra che abbia già deciso. La seconda edizione di Theè terminata lo scorso 21 gennaio. Il talent show per voci over 60 condotto brillantemente da Antonella Clerici su Rai1, ha visto la plebiscitaria vittoria di Annibale Giannarelli, concorrente appartenente al team di Gigi D’Alessio. The-AltranotiziaHa interpretato Lo chiamavano Trinità, brano di Franco Micalizzi, grazie al quale aveva conquistato il grande pubblico già negli anni ’70. E a pochi giorni dalla sua conclusione già si parla di una possibile terza ...

