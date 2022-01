Quirinale, Lupi: Casellati sarebbe un nobile compromesso (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Il presidente della Repubblica deve avere un nome e un cognome, non deve essere una scheda bianca.adesso è il momento di un nobile compromesso". Lo ha dichiarato il presidente Nci Maurizio Lupi, al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Il presidente della Repubblica deve avere un nome e un cognome, non deve essere una scheda bianca.adesso è il momento di un". Lo ha dichiarato il presidente Nci Maurizio, al ...

