Quirinale 2022 | Lega | “Nostri 208 voti compatti su Casellati”

(Adnkronos) – Dei 382 voti per Elisabetta Casellati al Quirinale "208 sono quelli della Lega, espressi in modo compatto". A farlo sapere sono fonti della Lega. "Ora vediamo, verificheremo i numeri…", dice dal canto suo uno sconsolato Ignazio La Russa commentando la débacle in Aula della candidata al Colle del centrodestra. "Di certo, sono mancati dei voti nel centrodestra, ma non quelli di Fratelli d'Italia", dice all'Adnkronos il vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fdi. 'Elisabetta Alberti Casellati' (copyright Fdi), 'Casellati' (Lega), Elisabetta Casellati (Fi). A quanto apprende l'AdnKronos è stato in questo modo che i grandi elettori del centrodestra, chiamati alla conta al quinto scrutinio hanno ...

