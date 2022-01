Quirinale 2022, ‘Berlusconi ripensaci’: la lettera-appello (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Silvio come back! Di fronte al balletto di questi giorni in Aula per le votazioni del Colle sono tanti gli azzurri che rimpiangono Silvio Berlusconi, si rammaricano per il suo ‘passo indietro’ e chiedono il suo ritorno in campo, anche alla luce della telefonata del disgelo tra il Cav e Mario Draghi di ieri. C’è chi considera tardivo questo rammarico, ma fatto sta che molti ora invocano il loro leader. Tant’è che è spuntato anche un documento-appello iniziato a circolare ieri tra i forzisti, e promosso da vari senatori e deputati, a cominciare da Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano. ”Caro, Presidente, per tutte queste le rivolgiamo un ossequioso appello affinché accolga il nostro grido d’allarme e revochi la sua decisione di rinunciare a concorrere per la presidenza della Repubblica”, si legge nel testo. “Le chiediamo -è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Silvio come back! Di fronte al balletto di questi giorni in Aula per le votazioni del Colle sono tanti gli azzurri che rimpiangono Silvio Berlusconi, si rammaricano per il suo ‘passo indietro’ e chiedono il suo ritorno in campo, anche alla luce della telefonata del disgelo tra il Cav e Mario Draghi di ieri. C’è chi considera tardivo questo rammarico, ma fatto sta che molti ora invocano il loro leader. Tant’è che è spuntato anche un documento-iniziato a circolare ieri tra i forzisti, e promosso da vari senatori e deputati, a cominciare da Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano. ”Caro, Presidente, per tutte queste le rivolgiamo un ossequiosoaffinché accolga il nostro grido d’allarme e revochi la sua decisione di rinunciare a concorrere per la presidenza della Repubblica”, si legge nel testo. “Le chiediamo -è ...

