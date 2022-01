PULSEE integra Satispay come metodo di pagamento per semplificare il mondo dell’energia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Pagamenti di luce e gas sempre più semplici, immediati e digitali.l’innovativa app di mobile payment alle possibilità didelle utenze domestiche per i clienti del brand di energia. L’zione permette adi essere il primo player Energy italiano are il servizio dibolletta ricorrente tramite. “Siamo ossessionati dalla voglia di migliorare ela vita dei nostri clienti. Da loro arriva lo stimolo a trovare soluzioni innovative ed all’avanguardia anche per i pagamenti. Commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Office di Axpo Italia a cui fa capo. “L’zione di...