**Olimpiadi: Vezzali positiva al Covid, non va ad apertura Giochi Pechino** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, vincitrice di tre medaglie d'oro individuali alle Olimpiadi, a quanto si apprende, è risultata positiva al Covid e non parteciperà alla cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Pechino 2022 il 4 febbraio in rappresentanza dell'Italia.

