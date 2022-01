Nigo | la visione radicalmente schietta e genuina della sua prima sfilata per Kenzo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Da tempo immemorabile - beh, più o meno immemorabile visto che non è così remoto e corrisponde precisamente agli anni 2000 con l'alba delle sfilate di moda blockbuster - la misura del successostagione di esordio di uno stilista si misura dal calibro degli ospiti presenti infila. Ci sono le celebrità del momento, compresa l’immancabile star con un’hit in classifica o uno show televisivo di punta abbellita da un look dello stilista? Sono presenti le banderuole del mondomusica, come Gunna o il trio Migos? Lafila alladi debutto diper, svoltasi durante la Fashion Week di Parigi, può essere tranquillamente paragonata al Mount Rushmore National Memorial dell'abbigliamento maschile. C'erano Pharrell, Julia Fox ben avvolta in una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nigo visione

Il brano anticipa l'uscita del disco 'I know' , in arrivo il 25 marzo e con ospiti del calibro ... Seguendo le indicazioni e ladel regista, con il pianoforte e un ensemble d'archi, il ...Lo stilista Jonathan Anderson , per la prossima stagione, elabora unachiara, concisa e ... Kolor A concludere la Settimana della moda uomo parigina è stato il debutto del giapponeseper la ...«Il mio goal è mettere creatività nella main line, facendola diventare il driver chiave del business». Il designer giapponese debutta al timone creativo della griffe di Lvmh lanciando il suo real-to-w ...Kanye West e Julia Fox in prima fila alla sfilata di Nigo per Kenzo. È nella Galerie Vivienne che Nigo ha scelto di ambientare la sua prima sfilata per la maison Kenzo. Nel 1970, ...