Migranti, dopo 9 giorni in mare la GeoBarents sbarca ad Augusta: "A bordo anche una persona con una gamba rotta vittima di violenze in Libia" (Di venerdì 28 gennaio 2022) dopo 9 giorni in mare è stato assegnato il porto di sbarco per i 439 Migranti sulla nave GeoBarents che sono approdati nel primo pomeriggio nel porto commerciale di Augusta. sbarcati subito i minori e casi sanitari urgenti "tra cui un uomo con la gamba rotta – dice il Capo missione Juan Matìas Gil – vittima delle violenze sistematiche in Libia". Le procedure di sbarco potrebbero durare fino alla serata di domani, sabato 29 gennaio, fa sapere Gil L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

