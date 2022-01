Le donne iraniane tornano per la prima volta allo stadio dopo quasi tre anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le donne iraniane si dicono "felici" di poter assistere, per la prima volta in quasi tre anni, a una partita di calcio della nazionale del loro Paese. Le donne assistono alla partita Iran - Iraq allo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lesi dicono "felici" di poter assistere, per laintre, a una partita di calcio della nazionale del loro Paese. Leassistono alla partita Iran - Iraq...

Advertising

CalcioIraniano : #IranvIraq 0:0 45+3' Fine del 1° tempo! Protagoniste le donne iraniane allo stadio Azadi di Tehran ??? In apertura u… - releone616 : RT @giuliomeotti: L'Europa umiliata (ancora) dai Talebani. I fanatici islamici sono invitati in Norvegia a parlare di diritti delle donne (… - hassan_riccardo : @NinaIV_gnegne @rubio_chef No ma va le agenzie di stampa israeliane sono una merda quelle iraniane di che dicono la… - marianna_eg : RT @giuliomeotti: L'Europa umiliata (ancora) dai Talebani. I fanatici islamici sono invitati in Norvegia a parlare di diritti delle donne (… - eli78todo : RT @giuliomeotti: L'Europa umiliata (ancora) dai Talebani. I fanatici islamici sono invitati in Norvegia a parlare di diritti delle donne (… -