L'assalto di una baby gang in un centro commerciale | Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le immagini dei Carabinieri documentano il furto in un centro commerciale di Carugate. Tre ragazzi, sorpresi da un addetto alla vigilanza mentre vagano per gli scaffali con un monopattino elettrico, hanno minacciato e colpito al volto con una bottiglia il vigilante. I minorenni, tra i 16 e i 17 anni, avevano deciso di chiamare la propria banda "20061", per emulare il numero del codice postale della loro città.

