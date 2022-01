Incidente in un cantiere edile a Milano: morto lavoratore 57enne (Di sabato 29 gennaio 2022) Un lavoratore edile di 57 anni è morto per un infortunio sul lavoro in un cantiere di via Ambrogio Spinola 1 in zona City Life a Milano. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'operaio sarebbe rimasto incastrato tra il cestello elevatore su cui si trovava e lo stipite di una porta. Trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto alle 12.15, l'uomo è morto poco dopo il ricovero nella clinica Sant'Ambrogio. In via Spinola sono arrivati anche i vigili del fuoco e i vigili urbani. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) Undi 57 anni èper un infortunio sul lavoro in undi via Ambrogio Spinola 1 in zona City Life a. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'operaio sarebbe rimasto incastrato tra il cestello elevatore su cui si trovava e lo stipite di una porta. Trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto alle 12.15, l'uomo èpoco dopo il ricovero nella clinica Sant'Ambrogio. In via Spinola sono arrivati anche i vigili del fuoco e i vigili urbani.

