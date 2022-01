Impronta della lingua: nuovo sistema di riconoscimento biometrico (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Impronta della lingua sembra essere il più affidabile strumento di riconoscimento rispetto ai precedenti. Vari studi lo affermano, e ci descrivono come e perché questo è considerato il metodo migliore. Vediamo insieme i dettagli! – curiosauro.itL’Impronta della lingua è affidabile? Tra i vari metodi di riconoscimento biometrico sembra proprio che l’Impronta della lingua sia quello più affidabile. Si è notato, infatti, che gli altri presentano degli svantaggi evidenti, come: Le impronte digitali possono essere erose o ustionate, quindi non verificabili. La scansione della retina dell’occhio può essere infastidita da raggi di luce. Il ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’sembra essere il più affidabile strumento dirispetto ai precedenti. Vari studi lo affermano, e ci descrivono come e perché questo è considerato il metodo migliore. Vediamo insieme i dettagli! – curiosauro.itL’è affidabile? Tra i vari metodi disembra proprio che l’sia quello più affidabile. Si è notato, infatti, che gli altri presentano degli svantaggi evidenti, come: Le impronte digitali possono essere erose o ustionate, quindi non verificabili. La scansioneretina dell’occhio può essere infastidita da raggi di luce. Il ...

