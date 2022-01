Grande Fratello Vip, Lulù Selassié sbotta: “Non ce la faccio più, vorrei sbattermi qualcosa in testa”. La sfuriata contro Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il triangolo Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge comincia a stancare il pubblico del Grande Fratello Vip6. E non solo. Anche Lulù Selassié sembra che sia arrivata al limite della sopportazione tanto che, in un recente sfogo con Sophie Codegoni e Federica Calemme, ha detto: “Già immagino la puntata di venerdì (stasera 28 gennaio, ndr). Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?”. Poi, durissima ha aggiunto: “Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il triangolocomincia a stancare il pubblico delVip6. E non solo. Anchesembra che sia arrivata al limite della sopportazione tanto che, in un recente sfogo con Sophie Codegoni e Federica Calemme, ha detto: “Già immagino la puntata di venerdì (stasera 28 gennaio, ndr). Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?”. Poi, durissima ha aggiunto: “Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce lapiù. Quando parlano di loro 3...

