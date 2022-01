Fiorentina, Dragowski destinato a partire: il sostituto arriva dalla Serie A (Di venerdì 28 gennaio 2022) In casa Fiorentina, oltre alla cessione di Vlahovic, nelle ultime settimane a tener banco è stato il caso legato a Dr?gowski: le scelte di Italiano hanno alimentato le voci su una possibile cessione del portiere, finito dietro nelle gerarchie rispetto al collega di reparto Pietro Terraciano. Nonostante Dr?gowski abbia mal digerito le ultime decisioni del tecnico, secondo quanto riportato da La Nazione l’estremo difensore non dovrebbe partire in queste ultime ore di mercato. La Fiorentina manterrà questa coppia di portieri fino alla conclusione della stagione, per poi cedere Dr?gowski in estate. Alex Meret Occhio, quindi, a quello che accadrà fra il Napoli e Meret: l’idea della dirigenza viola è quella di sostituire il polacco proprio con il portiere azzurro, che in caso di mancato rinnovo avrebbe un prezzo accessibile, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) In casa, oltre alla cessione di Vlahovic, nelle ultime settimane a tener banco è stato il caso legato a Dr?gowski: le scelte di Italiano hanno alimentato le voci su una possibile cessione del portiere, finito dietro nelle gerarchie rispetto al collega di reparto Pietro Terraciano. Nonostante Dr?gowski abbia mal digerito le ultime decisioni del tecnico, secondo quanto riportato da La Nazione l’estremo difensore non dovrebbein queste ultime ore di mercato. Lamanterrà questa coppia di portieri fino alla conclusione della stagione, per poi cedere Dr?gowski in estate. Alex Meret Occhio, quindi, a quello che accadrà fra il Napoli e Meret: l’idea della dirigenza viola è quella di sostituire il polacco proprio con il portiere azzurro, che in caso di mancato rinnovo avrebbe un prezzo accessibile, ...

