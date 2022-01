“Due – La nostra storia” | Raf e Tozzi tornano al Creberg

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Bergamo. Dopo il successo ottenuto lo scorso dicembre con il tutto esaurito, Raf e Umbertosul palco delTeatro Bergamo, con un’altra data, per far rivivere una serata indimenticabile. L’appuntamento è lunedì 7 febbraio alle 21 (recupero del 21 aprile e del 4 dicembre 2020 e del 13 maggio e 14 dicembre 2021). Due grandi artisti insieme in concerto con i loro repertori che hanno fatto ladella musica italiana, Raf e Umbertoa esibirsi insieme con “Due – La” in un imperdibile tour nei teatri, Il tour e? anche un importante ritorno, quello della musica dal vivo nei teatri, con la capienza al 100%. Il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto, ...

Advertising

sbonaccini : Due anni fa senza Kobe Bryant: un grande campione legato alla nostra terra, così come le nostra terra era legata a… - brandobenifei : Ricorderò sempre Liliana #Segre ospite al Parlamento Europeo due anni fa. La grandissima emozione, i ricordi più vi… - Linkiesta : Nel #GiornodellaMemoria, Milano ricordi i partigiani della libertà Guido e Carla Ucelli Perseguitati dal nazifasci… - Ram89073615Lupe : RT @acs_italia: ACS è a fianco dei cristiani armeni, fratelli in fuga da una guerra dimenticata. Scopri i due progetti della nostra fondazi… - marigliani7363 : RT @_Milanisti1899_: A pochi passi dalla nostra sede ci sono due Pietre di Inciampo. Nella #Giornatadellamemoria abbiamo voluto portare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Due nostra

La Repubblica

...è un personaggio che non piace a tutti e per questo la sua candidatura è tramontata per ben...dai nostri lettori più di quanto dipendiamo dagli inserzionisti è la migliore garanzia della...... "Siamo tornati al via, abbiamo già manifestato lacontrarietà a Frattini. Auspichiamo che ...della Camera Fico ha convocato per le ore 10.15 la riunione dei capigruppo per decidere se indire...Ha interpretato il Dottor Augusto nella telenovela Terra Nostra: a distanza di 20 anni vedere l'attore vi spiazzerà, è irriconoscibile.