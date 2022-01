Diego Nargiso | “Berrettini ormai ha solo i mostri sacri davanti Sinner ha bisogno di più soluzioni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ko di Matteocon Rafael Nadal nella semifinale dell’Australian Open 2022 è ancora caldo; un match pesantemente indirizzato dall’andamento dei primi due set, in cui il tennista romano non è riuscito ad imporre le proprie armi vincenti lasciando il fianco al fenomeno di Manacor. Abbiamo parlato della partita, e anche di altri aspetti del tennis nostrano, con, ex tennista di grande livello (soprattutto in doppio) ed attuale commentatore tecnico per Supertennis., iniziamo subito con un’analisi sul match di Matteo. “Partita che speravamo tutti potesse andare diversamente. Si sono evidenziate un po’ le caratteristiche dei due giocatori: ci avevano fatto ben sperare i miglioramenti di Matteo dalla parte sinistra del campo, l’essere più propositivo con il lungolinea di rovescio durante il ...