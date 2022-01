Crisi ucraina: Gran Bretagna mette in guardia su possibili cyberattacchi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel mezzo dell’aumento delle tensioni nella Crisi ucraina, la Gran Bretagna ha avvertito le Grandi imprese di rafforzare le difese contro possibili cyberattacchi russi. I leader occidentali affermano che il 21° secolo sarà definito da una lotta tra democrazie e i rivali come Cina e Russia. Secondo loro, questi ultimi stanno sfidando militarmente, tecnologicamente ed Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel mezzo dell’aumento delle tensioni nella, laha avvertito ledi imprese di rafforzare le difese controrussi. I leader occidentali affermano che il 21° secolo sarà definito da una lotta tra democrazie e i rivali come Cina e Russia. Secondo loro, questi ultimi stanno sfidando militarmente, tecnologicamente ed

Advertising

AngeloCiocca : La crisi in #Ucraina mette a SERIO RISCHIO anche il settore agricolo italiano! L'Italia, nonostante le produzioni i… - Agenzia_Ansa : Emmanuel Macron ha parlato al telefono con Vladimir Putin. Il presidente francese ha confermato di voler trovare i… - SkyTG24 : Crisi in #Ucraina, #JoeBiden chiama Kiev: “Possibilità concreta di invasione russa a febbraio” - Francesco_Mat67 : ...la mia ex moglie che mi scrive che dobbiamo parlare con figlia, la prossima settimana, seriamente del suo futuro… - dlfabbri : Mio aggiornamento sulla crisi ucraina e sullo scontro Usa-Russia oggi a @la7_tv -