Covid, come cambiano i colori delle Regioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra poco le distinzioni potrebbero finire. Al momento, però, l’Italia è ancora divisa in colori. Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica il governo potrebbe accogliere la richiesta delle Regioni di allentare le restrizioni e di allentare di fatto la suddivisione in colori. Un Consiglio dei ministri a breve dovrebbe approvare la novità. Nel frattempo il prossimo lunedì il nostro paese sarà ancora diviso in fasce di rischio. In attesa di capire quali siano le decisioni definitive in base al consueto monitoraggio settimanale si va verso la permanenza delle Regioni nelle attuali fasce di rischio. Alessio D’Amato, assessore alla sanità del Lazio, lo aveva ad esempio anticipato: il Lazio rimarrà in zona gialla. E così per molte altre Regioni. La prossima settimana, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tra poco le distinzioni potrebbero finire. Al momento, però, l’Italia è ancora divisa in. Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica il governo potrebbe accogliere la richiestadi allentare le restrizioni e di allentare di fatto la suddivisione in. Un Consiglio dei ministri a breve dovrebbe approvare la novità. Nel frattempo il prossimo lunedì il nostro paese sarà ancora diviso in fasce di rischio. In attesa di capire quali siano le decisioni definitive in base al consueto monitoraggio settimanale si va verso la permanenzanelle attuali fasce di rischio. Alessio D’Amato, assessore alla sanità del Lazio, lo aveva ad esempio anticipato: il Lazio rimarrà in zona gialla. E così per molte altre. La prossima settimana, ...

