Coronavirus oggi. Iss, «Omicron 2 in 9 Regioni, trovate già 21 sequenze» (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Germania sono 190.148 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, venerdì scorso erano 49.988 in meno i casi confermati.In Turchia sono stati confermati oltre 80mila casi (174 morti) di Coronavirus nelle ultime 24 ore. È la prima volta che accade dall’inizio della pandemia. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Germania sono 190.148 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, venerdì scorso erano 49.988 in meno i casi confermati.In Turchia sono stati confermati oltre 80mila casi (174 morti) dinelle ultime 24 ore. È la prima volta che accade dall’inizio della pandemia.

