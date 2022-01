Con la Gazzetta e Sportweek arrivano le prime figurine esclusive

Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - Gazzetta_it : #Juventus di nuovo al lavoro, ma con mezza squadra. Domani torna Bonucci - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - bintYusuf___ : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, oggi Lazetic atteso a Milanello: primo allenamento con la squadra e con il suo idolo Ibra - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, oggi Lazetic atteso a Milanello: primo allenamento con la squadra e con il suo idolo Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Con Gazzetta

La Gazzetta dello Sport

La Serie A entra nel vivo di pari passola raccolta 2021 - 2022: domaniSportweek, il settimanale de Ladello Sport, saranno regalate otto figurine esclusive per celebrare ...Leggi l'avviso e le istruzioni per la prova scritta ***aggiornamento del 6/07/2021:avviso nellaUfficiale vengono definite nuove modalità di svolgimento delle prove. In sintesi: la ...Nedim Bajrami è uno dei prospetti più interessanti del campionato e il Napoli lo segue con particolare attenzione ...Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui l'arrivo di Dusan Vlahovic: "Juve? Ha passato un momento di disorientamento, ora sembr ...