Calciomercato Milan – Maldini sogna uno ‘sgambetto’ alla Juventus (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimi giorni di Calciomercato invernale ma il Milan pensa anche a quello estivo. In bianconero c'è un giocatore che fa impazzire i dirigenti Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimi giorni diinvernale ma ilpensa anche a quello estivo. In bianconero c'è un giocatore che fa impazzire i dirigenti

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato - '@juventusfc, @KulusevskiDejan via anche in prestito' | #VIDEO - #JuventusFC #Juventus #Juve… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Milan: si fa dura per Thiaw. Idea Botman per il colpo d'estate -