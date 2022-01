Autista morto a Capri, svolta nell’inchiesta: le accuse nei confronti di 6 persone (Di venerdì 28 gennaio 2022) svolta nell’inchiesta sul drammatico incidente a Capri. La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l’Autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti. INCIDENTE EMANUELE MELILLO, SEI INDAGATI Si tratta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022)sul drammatico incidente a. La Procura di Napoli ha iscritto seinel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l’32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti. INCIDENTE EMANUELE MELILLO, SEI INDAGATI Si tratta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

