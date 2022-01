Australian Open 2022, Stefanos Tsitsipas: “Medvedev oggi superiore. Coaching? Per me impossibile capire cosa dicano” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas è caduto sotto i colpi di Daniil Medvedev nella semifinale dell’Australian Open 2022. Un déjà vu per il greco, che già lo scorso anno si fermò al penultimo atto dell’Happy Slam contro il russo, ma questa volta si sente più soddisfatto rispetto al risultato del 2021. “Un giorno sarò in grado di raggiungere la finale – debutta il greco in conferenza stampa – è un torneo che amo e spero di poterlo vincere prima o poi. Sono triste per la sconfitta, sono un giocatore che combatte su ogni punto, ma oggi Medvedev era superiore. Non voglio concentrarmi sugli aspetti negativi: ho una lunga stagione davanti a me e con molte opportunità a disposizione“. Tornando sulla partita, Tsitsipas la analizza così: “Ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)è caduto sotto i colpi di Daniilnella semifinale dell’. Un déjà vu per il greco, che già lo scorso anno si fermò al penultimo atto dell’Happy Slam contro il russo, ma questa volta si sente più soddisfatto rispetto al risultato del 2021. “Un giorno sarò in grado di raggiungere la finale – debutta il greco in conferenza stampa – è un torneo che amo e spero di poterlo vincere prima o poi. Sono triste per la sconfitta, sono un giocatore che combatte su ogni punto, maera. Non voglio concentrarmi sugli aspetti negativi: ho una lunga stagione davanti a me e con molte opportunità a disposizione“. Tornando sulla partita,la analizza così: “Ho ...

