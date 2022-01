Australian Open 2022, Mladenovic e Dodig vincono il doppio misto: nuovi Slam in bacheca. Fourlis e Kubler si arrendono (Di venerdì 28 gennaio 2022) Kristina Mladenovic e Ivan Dodig hanno vinto il torneo di doppio misto agli Australian Open 2022. La francese e il croato hanno sconfitto in due set gli Australiani Jaimee Fourlis e Jason Kubler. Il punteggio è stato schiacciante: 6-3, 6-4 in 1 ora e 17 minuti sul cemento della Rod Laver Arena, dove si sta giocando col tetto coperto visto l’acquazzone che si è abbattuto su Melbourne. La 28enne Kristina Mladenovic ha conquistato il suo ottavo Slam in carriera, il terzo in doppio misto dopo i trionfi nel 2013 a Wimbledon e nel 2014 proprio agli Australian Open (in quelle occasioni fece coppia col canadese Daniel Nestor). ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Kristinae Ivanhanno vinto il torneo diagli. La francese e il croato hanno sconfitto in due set glii Jaimeee Jason. Il punteggio è stato schiacciante: 6-3, 6-4 in 1 ora e 17 minuti sul cemento della Rod Laver Arena, dove si sta giocando col tetto coperto visto l’acquazzone che si è abbattuto su Melbourne. La 28enne Kristinaha conquistato il suo ottavoin carriera, il terzo indopo i trionfi nel 2013 a Wimbledon e nel 2014 proprio agli(in quelle occasioni fece coppia col canadese Daniel Nestor). ...

