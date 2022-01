Anticipazioni Uomini e Donne, Armando fa infuriare lo studio: attimi di panico (Di venerdì 28 gennaio 2022) . La vicinanza con una donna scatena reazioni particolari Ci sono registrazioni di Uomini e Donne che filano via lisce e senza sussulti, altre che invece lasciano scorie pesanti. E quello che è successo nelle ultime ore non sarà dimenticato tanto facilmente come svelano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . La vicinanza con una donna scatena reazioni particolari Ci sono registrazioni diche filano via lisce e senza sussulti, altre che invece lasciano scorie pesanti. E quello che è successo nelle ultime ore non sarà dimenticato tanto facilmente come svelano L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Uomini e donne anticipazioni: tra IDA e DIEGO è tutto finito? Cosa pensano in studio… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio: Ida chiude con Andrea? Nuovi cavalieri per lei? - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne, torna il sereno per Ida Platano? Sorpresa nel parterre - infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Armando ci prova con Denise? - zazoomblog : Uomini e Donne: anticipazioni della puntata registrata il 27 Gennaio - #Uomini #Donne: #anticipazioni #della -