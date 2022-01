Zaccheroni | “Il Milan ha in Maldini un fenomenale stabilizzatore” | News

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Alberto, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sule sul direttore tecnico Paolo

Advertising

angelo35158001 : @RossoneroCinico @MarcoKappa11 Oddio escludere a priori che si possa vincere il campionato lo trovo eccessivo. Il M… - AlexKensei77 : @Troves_2 @milan_corner Si erano dimenticati che non giocavamo più col 3-4-3 e che avevano cacciato zaccheroni - teo_acm : RT @RadioRossonera: Queste le parole dell'ex allenatore rossonero - RadioRossonera : Queste le parole dell'ex allenatore rossonero - gilnar76 : Zaccheroni: «#Milan ha pagato le assenze, poteva avere più punti» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni Milan

Commenta per primo Albertoloda l'operato del: 'Hanno pagato le tante assenze. Meritavano e potevano avere più punti di quelli che hanno. Se devo dirla tutta, questo campionato è davvero troppo condizionato da ...Partendo da una carriera di calciatore professionista inesistente, anche per colpa della tubercolosi presa da ragazzo, Albertonella massima serie ha allenato, Juventus, Inter, ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato della corsa ai primi quattro posti che valgono la Champions. Questo il pensiero dell'allenatore: "Chi resta fuori? Se avessi dovu ...L’ex allenatore di tante squadre del nostro calcio si sofferma sulla lotta al quarto posto e l’Atalanta… è nel suo mirino “Chi resta fuori dalla zona Champions? Se avessi dovuto rispondere a questa do ...