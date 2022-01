Scherma | la spada torna protagonista nel weekend con il Grand Prix di Doha | 24 azzurri pronti a scendere in pedana

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 28 al 30 gennaio la capitale qatariotaospiterà ilFIE di, prova d’élite valevole per il circuito di Coppa del Mondo 2021-2022. Ben 24scenderanno innelle prove individuali con l’obiettivo di migliorare i terzi posti raggiunti da Andrea Santarelli e Federica Isola nel primo appuntamento della rassegna intercontinentale. Il Commissario Tecnico della Nazionale Dario Chiadò, supportato dai maestri d’arma Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Giovanni Sperlinga ha convocato 12 atleti per contingente. Al maschile vedremo impegnati Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Alessio Preziosi, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Per quanto ...

Napoli . Luca Curatoli ha ricevuto la brutta sorpresa al rientro dalla Georgia, precisamente da Tblisi dove aveva partecipato alla tappa di Coppa del Mondo di. Il tampone è risultato positivo e per lui è scattata la quarantena. Un viaggio, quello col Covid come sgradito compagno, che nei primi giorni ha bloccato il campione napoletano che ha accusato ...