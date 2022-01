Saipem: accordo con Tenaris e Siad per la cattura della Co2 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tenaris, Saipem e Siad hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per avviare la progettazione di un impianto di cattura e utilizzo di anidride carbonica (Ccu), da realizzare presso lo stabilimento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per avviare la progettazione di un impianto die utilizzo di anidride carbonica (Ccu), da realizzare presso lo stabilimento di ...

Advertising

fisco24_info : Saipem: accordo con Tenaris e Siad per la cattura della Co2: Un impianto a Dalmine ne immagazzinerà 30 tonnellate a… - iconanews : Saipem: accordo con Tenaris e Siad per la cattura della Co2 - francesca_pisa : Una nuova vita per l’anidride carbonica: accordo tra Tenaris e Siad con Saipem - webecodibergamo : Un progetto a tre, per dare una nuova (e utile) vita all'anidride carbonica. -